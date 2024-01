Das Wichtigste zur Vorwahl in New Hampshire

Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in Rochester im Bundesstaat New Hampshire.

Donald Trump will Nikki Haley möglichst rasch besiegen. Und bei den Demokraten von New Hampshire steht die merkwürdigste Vorwahl ihrer Geschichte bevor.

Von Fabian Fellmann, Concord

Es wird ernst in den Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur. Am Dienstag findet in New Hampshire die erste "Primary" statt. Das sind vom Staat organisierte Vorwahlen in Wahllokalen, anders als in Iowa. Dort stimmten die Republikaner für ihre Kandidaten bei mehr als 1500 Wählerversammlungen, die Caucuses genannt werden.