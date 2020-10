US-Präsident Trump winkt bei der Ankunft in dem Militärkrankenhaus, in dem er wegen seiner Covid-19-Erkrankung behandelt wird.

Was passiert, wenn Donald Trump schwer erkrankt oder gar stirbt? Sowohl für das Präsidentenamt als auch für den Posten als Präsidentschaftskandidat gibt es dann eine Regelung - in einem Fall ist die aber deutlich klarer als im anderen.

Von Hubert Wetzel, Washington

Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten seinen Arbeitsplatz in ein Krankenhaus verlegen muss. Auch wenn dieses Krankenhaus das Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, ist - ein Armeehospital, dessen Ärzte sich seit Jahrzehnten um die amerikanischen Präsidenten kümmern. Und auch wenn der Krankenhausaufenthalt, wie das Weiße Haus es am Freitagnachmittag formulierte, nur "einige wenige Tage" dauern soll und lediglich "einem Übermaß an Vorsicht" geschuldet sei.