Während die amerikanische Öffentlichkeit gerade vor allem auf die Swing States blickt, in denen das Rennen ums Weiße Haus in knapp zwei Wochen entschieden wird, schauen die Parteistrategen ebenso gebannt auf die Bundesstaaten Montana und Nebraska. Dort dürfte sich entscheiden, wer künftig über die Mehrheit im Senat verfügt. Derzeit stellen die Demokraten 47 der hundert Senatoren, dazu kommen vier unabhängige Mitglieder des Gremiums, die mit ihnen stimmen.

Einer dieser unabhängigen Senatoren ist Joe Manchin aus West Virginia, der den ansonsten zuverlässig republikanisch wählenden Bundesstaat seit 2010 in Washington vertritt, zunächst als Demokrat, dann als Parteiloser. Manchin ist 77 Jahre alt und tritt nicht mehr an. Es gilt als sicher, dass dieser Sitz an die Republikaner fällt. Das ergäbe ein Patt im Senat. Bei einem Stimmenverhältnis von 50 zu 50 obliegt es der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten, das entscheidende Votum abzugeben.

Sollte Kamala Harris die Präsidentschaftswahlen gewinnen, könnte also ihr Vize Tim Walz dafür sorgen, dass die Demokraten die Kontrolle in der oberen Kammer des Kongresses behalten. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass die Demokraten auch einen Sitz in Montana verlieren. Seit 2007 ist der Demokrat Jon Tester einer der beiden Senatoren aus Montana, obwohl auch dieser Bundesstaat sonst verlässlich republikanisch wählt. Doch nun sieht es so aus, als könne sich Tester nicht länger halten.

Der letzte Präsident ohne Mehrheit im Senat war George H. W. Bush

Sollten die Demokraten das Weiße Haus gewinnen, aber den Senat verlieren, hätte Kamala Harris ein Problem. Der bisher letzte Präsident, der sein Amt ohne Senatsmehrheit antreten musste, war der Republikaner George H. W. Bush im Jahr 1989. Der letzte Demokrat, dem dies widerfuhr, war Grover Cleveland bei seiner ersten Wahl im Jahr 1884. Donald Trump hat Cleveland, wiewohl Demokrat, als Vorbild ausgemacht. Denn dieser war sowohl der 22. als auch der 24. Präsident der USA. Er ist der bisher einzige Präsident, der in zwei nicht direkt aufeinanderfolgenden Amtszeiten im Weißen Haus saß. Trump möchte als 45. und 47. Präsident der zweite werden.

Ohne eine Senatsmehrheit wäre es für Harris schwierig, überhaupt ein Kabinett zu installieren. Die designierten Ministerinnen und Minister müssen vom Senat bestätigt werden. Eine Lösung für dieses Problem könnte sein, möglichst viel Personal von Joe Biden zu übernehmen, denn die Bestätigungen der von ihm ernannten Minister gälten weiterhin. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass Biden im Falle eines Wahlsiegs von Harris möglichst viele von deren Wunschkandidaten einsetzt und bestätigen lässt, bevor der neu gewählte Senat am 3. Januar 2025 zusammentritt. Das würde die Republikaner maximal erzürnen. An eine Zusammenarbeit der Fraktionen wäre nach einem solchen Manöver vorerst nicht mehr zu denken.

Des Weiteren könnte Harris größere Gesetzesvorhaben nur mit massiven Zugeständnissen an die Republikaner durch den Kongress bringen. Wenn überhaupt. Und sollte sich während Harris’ Amtszeit ein freier Posten am Supreme Court ergeben, könnten die Republikaner eine Neubesetzung torpedieren. Wie das geht, haben sie 2016 beispielhaft vorgeführt, als sie nach dem Tod des Richters Antonin Scalia dem Kandidaten des damaligen Präsidenten Barack Obama nicht einmal eine Anhörung gewährten.

In Montana führt der republikanische Herausforderer Tim Sheehy mit sieben Prozentpunkten Vorsprung. Die republikanischen Strategen haben Montana daher als Schlüsselstaat für die Übernahme des Senats ausgemacht und fluten ihn mit Geld. Die Demokraten halten dagegen. Der Agentur Ad Impact zufolge, die Werbung im Fernsehen erfasst, werden bis zur Wahl Werbespots im Wert von 265 Millionen Dollar in dem Bundesstaat gelaufen sein, die sich allein auf den Senatssitz konzentrieren. Montana ist ein wenig größer als Deutschland, es leben dort jedoch lediglich 1,1 Millionen Menschen. Diese werden in den kommenden Tagen sehr, sehr viele Spots sehen, in denen Jon Tester und Tim Sheehy auftreten.

Bei einer Lüge erwischt? Der Republikaner Tim Sheehy erzählt im Wahlkampf immer wieder, er habe sich in Afghanistan eine Schusswunde zugezogen. Das stimmt offenbar nicht. (Foto: J. Scott Applewhite/AP)

Sheehy ist ein früherer Soldat, der bei den Navy Seals diente. Über sein Geburtsdatum gibt es widersprüchliche Angaben, offenbar wurde er entweder 1985 oder 1987 geboren. Nach seiner Zeit beim Militär gründete er 2014 eine Firma, die Brände aus der Luft bekämpft. Seinen Posten als Chef dieser Firma hat er kürzlich aufgegeben, um sich ganz auf seine Kandidatur zu konzentrieren.

In den Medien sorgt vor allem eine Geschichte über Sheehy für Gesprächsstoff. Im Jahr 2015 ließ er sich in einem Krankenhaus wegen einer Wunde am Oberarm behandeln. Offenbar eine Schusswunde, denn in seinem Arm steckte eine Kugel. In Montana müssen Schusswunden den Behörden gemeldet werden. Sheehy sagte, das sei nicht nötig, denn es handele sich um eine ältere Schusswunde, die er sich drei Jahre zuvor bei einem Einsatz in Afghanistan zugezogen habe. Diese sei nun wieder aufgebrochen, nachdem er bei einer Wanderung im Glacier-Nationalpark gestürzt sei. Die Klinik teilte ihm mit, man müsse die Wunde trotzdem melden. Daraufhin korrigierte sich Sheehy: Er habe sich nach der Wanderung versehentlich in den Arm geschossen, als seine Pistole auf den Boden fiel. Diese habe er für den Fall einer Bärenattacke dabeigehabt.

Damit hätte die Sache erledigt sein können, wenn Sheehy nicht im Wahlkampf immer wieder erzählt hätte, er habe sich in Afghanistan eine Schusswunde zugezogen. Das klingt heroischer, als sich selbst in den Arm zu schießen. Der Park Ranger, der nach dem Vorfall alarmiert wurde, sagt aus, er habe Sheehys Waffe damals konfisziert. Er habe sie entladen und gesehen, dass ein Schuss abgefeuert wurde. Zudem habe ein Zeuge ausgesagt, er habe einen Schuss auf dem Parkplatz gehört, auf dem Sheehy seinen Wagen abgestellt hatte. Nicht zuletzt sagt ein früherer Kollege von Sheehy bei den Navy Seals, dieser habe damals in Afghanistan nie etwas von einer Schusswunde erzählt. Sheehy steht also als jemand da, der in seinem Wahlkampf höchstwahrscheinlich gelogen hat.

Der Kandidat lügt? Kein Problem. Die Umfragewerte sind stabil

Den Plan für das weitere Vorgehen könnte er sich bei Donald Trump geliehen haben: nichts zugeben, keinen Millimeter zurückweichen, die Lüge noch weiter ausbauen. Über seine Anwälte teilte er mit, er habe sich die Wunde sehr wohl in Afghanistan zugezogen. Damals habe er jedoch gedacht, es könne sich um einen Querschläger aus den eigenen Reihen handeln, und er habe seine Kameraden nicht in Schwierigkeiten bringen wollen. Deshalb habe er nichts gesagt. Diese Sorge habe ihn auch in dem Krankenhaus drei Jahre später umgetrieben, weshalb er seine Geschichte geändert habe.

Das klingt wenig plausibel, könnte sich jedoch erhärten lassen, wenn Sheehy dem Krankenhaus erlaubte, darüber Auskunft zu geben, ob damals eine frische oder eine drei Jahre alte, neu aufgebrochene Schusswunde behandelt wurde. Das tut er jedoch nicht. Wie bei Trumps Lügen ist es auch in diesem Fall so, dass seine Umfragewerte nicht unter der Angelegenheit gelitten haben.

Was den Demokraten dennoch Hoffnung gibt, sind die jüngsten Entwicklungen in Nebraska. Dort tritt für die Republikaner die Amtsinhaberin Deb Fischer für den Senat an. Nebraska ist ein konservativer Staat, und Trump hat Fischer seinen Wählerinnen und Wählern ans Herz gelegt, eigentlich kann da aus republikanischer Sicht nichts schiefgehen. Doch mittlerweile hat die Kampagne des unabhängigen Kandidaten Dan Osborn so viel Fahrt aufgenommen, dass es in Nebraska zur ganz großen Überraschung kommen könnte.

Direkte Ansprache: Dem unabhängigen Kandidaten Dan Osborn könnte im Senatsrennen in Nebraska eine Überraschung gelingen. (Foto: Bill Clark/AP)

Osborn ist ein gelernter Mechaniker, der sich später als Gewerkschafter einen Namen machte. Mit seinen tätowierten Armen, mit seiner zupackenden Art und seiner direkten Ansprache ist er der Anti-Establishment-Kandidat geworden. In den vergangenen Monaten hat er Punkt für Punkt aufgeholt und liegt nun nahezu gleichauf mit Deb Fischer.

Osborn ist Pragmatiker, er will sich nicht parteipolitisch vereinnahmen lassen. Das ist für die Demokraten nicht optimal, aber wenn er gewänne, liefe es immerhin darauf hinaus, dass die Republikaner auf lediglich 50 Sitze im Senat kämen. Aus demokratischer Sicht noch weit weniger optimal ist allein, dass das bei einem Wahlsieg Trumps auch nichts nützte. Dann gäbe dessen Vize J. D. Vance in Streitfällen die entscheidende Stimme ab.