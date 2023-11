Propalästinensische Demonstration an der Universität Harvard in Massachusetts.

Der Krieg in Gaza spaltet die amerikanische Gesellschaft. Besonders erbittert wird der Streit an den renommierten Universitäten ausgetragen.

Von Fabian Fellmann, Washington

Die Drohung war schockierend. Er werde im Gebäude der jüdischen Studentengruppe um sich schießen, alle jüdischen Frauen vergewaltigen und alle jüdischen Babys köpfen, schrieb ein Nutzer, der sich den unfassbaren Namen "Kill Jews" gegeben hat. Es stand in einem Chatportal für Studenten der Eliteuniversität Cornell, mitten im idyllischen Bundesstaat New York. Das überforderte die Campus-Polizei, die an US-Universitäten in erster Linie dafür sorgt, dass der Alkoholkonsum der unter 21-Jährigen in gewissen Grenzen bleibt.