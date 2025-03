Von Fabian Fellmann, Washington

Donald Trumps Gunst ist die derzeit wertvollste Währung in den Vereinigten Staaten, zumindest in der Lesart seiner Republikaner. Das lässt sich aus einer Handvoll von Gesetzesprojekten schließen, mit denen Kongressmitglieder dem Präsidenten zu schmeicheln versuchen. Eine Abgeordnete will seinen Geburtstag zu einem offiziellen Feiertag erheben, ein anderer sein Konterfei in den Mount Rushmore schneiden lassen. Ein Dritter verlangt, den Flughafen der Hauptstadt in Donald J. Trump International Airport umzutaufen.