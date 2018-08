3. August 2018, 18:58 Uhr USA und Türkei Zumindest reden sie

Die Außenminister der Nato-Partner-Länder versuchen, die bis zu Sanktionen eskalierten Streitereien zu bremsen. Der Erfolg lässt noch auf sich warten.

Die Nato-Partner USA und Türkei bemühen sich nach eigenen Angaben weiterhin um die Lösung der zwischen beiden Ländern aufgekommenen Streitfragen. US-Außenminister Mike Pompeo und sein türkischer Kollege Mevlüt Çavuşoğlu trafen sich am Rande eines Asean-Treffens in Singapur, Çavuşoğlu und US-Außenamtssprecherin Heather Nauert bezeichneten das Gespräch am Freitag als konstruktiv. Einer der Hauptstreitpunkte ist die Inhaftierung des evangelikalen US-Predigers Andrew Brunson in der Türkei. Die türkische Justiz wirft ihm vor, Terrorunterstützer zu sein. Die USA haben wegen des Falls gegen zwei türkische Minister Sanktionen verhängt.

Mit Sanktionen und Drohungen werde nichts erreicht, sagte Çavuşoğlu nach dem Treffen. Der Dialog und die enge Zusammenarbeit würden jedoch fortgesetzt. Sein Ministerium hatte der US-Regierung eine "feindselige Haltung" vorgeworfen und Vergeltung angekündigt. Pompeo sagte mit Blick auf die Inhaftierung des Predigers, der Türkei sei klargemacht worden, "dass die Uhr abgelaufen ist und es an der Zeit ist, Pastor Brunson heimkehren zu lassen."

Der Streit um den inhaftierten Pastor sei aber nicht das einzige Problem mit der Türkei, sagt Pompeo. So verlangen die USA auch die Freilassung von drei lokalen Kräften der US-Vertretung. Belastet werden die Beziehungen zudem durch gegenteilige Positionen im Syrienkrieg, den Kauf eines russischen Raketenabwehrsystems durch die Türkei und die Verurteilung eines türkischen Bankers in den USA wegen Verletzung der Iran-Sanktionen. Die US-Sanktionen betreffen den türkischen Innenminister Süleyman Soylu und Justizminister Abdulhamit Gül. Die US-Regierung schreibt ihnen eine führende Rolle bei der Inhaftierung von Brunson zu. Brunson wird vorgeworfen, Kontakte zu dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen unterhalten zu haben, in dem die Türkei den Drahtzieher des Putschversuchs von 2016 sieht und dessen Auslieferung sie fordert. Auf US-Seite ist insbesondere Vize-Präsident Mike Pence im Fall Brunson aktiv geworden. Aus Sorge vor einer Eskalation des Streits und einer Zahlungskrise des Landes rutschte die türkische Lira auf ein Rekordtief ab. Ein Dollar kostete zeitweise mit 5,11 Lira so viel wie noch nie.