US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit seinem Kollegen aus Russland gesprochen. Das Gespräch mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schojgu habe nach wochenlanger Funkstille am Freitag stattgefunden, teilte das Pentagon mit. Zuletzt hätten die Minister sich am 18. Februar ausgetauscht. Austin habe nun auf einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine gedrängt und die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Kommunikation betont, hieß es. Schojgus Ministerium teilte in Moskau mit, Austin habe die Initiative ergriffen. Es seien Fragen der internationalen Sicherheit besprochen worden. Dabei sei es auch um die Lage in der Ukraine gegangen. Details nannte Moskau nicht. Der russische Machtapparat hatte zuletzt beklagt, dass es keine Kontakte zwischen Moskau und Washington mehr gebe.