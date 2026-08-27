US-Präsident Donald Trump hat den Lake Ontario in „Lake America“ umbenannt und damit den Streit mit dem Nachbarland Kanada verschärft. Die Namensänderung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten im Oval Office in Washington. Zwischen beiden Ländern schwelt ein Handelskonflikt, der zuletzt eskaliert war. Kanada hatte am Dienstag als Reaktion auf neue US-Strafzölle Vergeltungsmaßnahmen im Wert von knapp 20 Milliarden US-Dollar angekündigt. Am vergangenen Samstag waren US-Zölle von 50 Prozent auf kanadische Importe in Kraft getreten. Der Lake Ontario ist einer der fünf Großen Seen in Nordamerika und grenzt sowohl an die kanadische Provinz Ontario als auch an den US-Bundesstaat New York. Gemäß einem Abkommen aus dem Jahr 1909 liegen etwa 52 Prozent der Seeoberfläche auf kanadischem Staatsgebiet. Trump hatte bereits im Januar 2025 den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umbenannt.
USA und KanadaFür Trump heißt der Lake Ontario jetzt Lake America
© SZ/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Lesen Sie mehr zum Thema