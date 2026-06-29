Die Rekordwerte zur Hitze lösten sich am Wochenende mit immer neuen Steigerungen ab, erst kam der höchste Wert aus dem Saarland, dann aus Sachsen-Anhalt, danach Brandenburg: knapp unter 42 Grad – hierzulande ein bisher unvorstellbarer Wert .

Man kann das locker nehmen wollen, und ja, es gehört erst mal auch dazu, dann eben alles etwas ruhiger anzugehen, gerade am Wochenende den See zu genießen (der sich bei uns vor lauter Wärme wie wabbelige Götterspeise anfühlte). Man kann sich einstellen wollen und auf manche Anstrengung verzichten. Nur was ist, wenn das nicht reicht? Wenn diese extreme Hitze gefährlich ist, was mindestens für die meisten alten Menschen gilt?

Ein Appell der Kölner Feuerwehr machte das am Samstag deutlich. Die Rettungskräfte hatten innerhalb von 24 Stunden sieben wegen der Hitze bewusstlose Menschen aus ihren Wohnungen geborgen, allein dort. Und riefen nun dazu auf, sich um Freunde, Familie und Nachbarn zu kümmern: Ein kurzer Kontakt könne Leben retten. Gefährdet seien besonders Alte, Kinder und Kranke.

Dieser Aufruf sei doppelt wertvoll, schreibt Jakob Wetzel in seinem Kommentar. Erstens, weil er womöglich unmittelbar Leben rettet. Zweitens, weil er den Blick auf jene lenkt, denen die Hitze besonders gefährlich werden kann – und auf die Frage, ob diese Menschen davor geschützt sind.

Hinter diesem Land liegt nicht einfach ein lustiges Sommerwochenende. Bisher gehen wir mit dieser sehr konkreten Gefahr ähnlich ignorant um wie mit der Klimakrise selbst.

In Klagenfurt hat Lena Schätte den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Eine Autorin, wie der Literaturbetrieb sie selten sieht. Bis vor Kurzem war Schätte, geboren 1993, Psychiatriepflegerin. Am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studierte sie, weil das sächsische Hochschulgesetz dies bei besonderer künstlerischer Begabung auch ohne Abitur erlaubt. Der Text, den sie im Wettbewerb las, heißt: „Wir finden zueinander, weil wir die dicksten Mädchen der Schule sind.“

Marie Schmidt blickt in ihrem Artikel auf die Autorin und den Wettbewerb, der eine Jubiläumsausgabe war. Es gab ihn zum 50. Mal, am 100. Geburtstag der Namensgeberin: So nah und zusammen wie bei diesem Wettbewerb sei man sonst kaum an Sätzen, Stimmen, Geschichten, schreibt Schmidt.

Bei einem Wettbewerb der ganz anderen Art hat Bundestrainer Julian Nagelsmann sich eine Hintertür zum Umbau der DFB-Elf offengehalten. „Es gibt taktische Überlegungen, ein bissl was zu ändern“, sagte er bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Paraguay heute Abend. Mit unserem Liveblog bleiben Sie informiert.

Fußball-WM 2026

Deutsche Nationalmannschaft: Nagelsmanns kleine Hintertür. Baut Julian Nagelsmann gegen Paraguay das Team um? Rückt Joshua Kimmich gar ins Zentrum? Vor dem Sechzehntelfinale bleibt der Bundestrainer vage, sagt aber auch: „Es gibt taktische Überlegungen, ein bissl was zu ändern.“ Zum Artikel

Kanada bei der Fußball-WM: Im Achtelfinale. Kanada steht als erstes Team im WM-Achtelfinale – dank Stephen Eustáquio, der in der Nachspielzeit zum 1:0 gegen Südafrika trifft. Und Alphonso Davies hat bei seinem Kurzeinsatz großen Einfluss auf das Spiel. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

USA setzen trotz Eskalation auf Dialog mit Iran. „Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen“, hieß es laut der Nachrichtenagentur dpa. Schiffe könnten frei verkehren, sagte demnach ein ranghoher Beamter. In den vergangenen Tagen hatten Iran und USA trotz der Waffenruhe immer wieder wechselseitige Ziele angegriffen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Wie hart die Pläne der Rentenkommission Minijobber treffen könnten. Werden die Sonderregeln für Minijobber abgeschafft, müssten Menschen, die in Minijobs arbeiten, Sozialversicherungsbeiträge leisten. Das Modell ist beliebt: Bei Studierenden, Rentnern, Müttern. SPD und Union wollen sie trotzdem abschaffen – der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist dagegen. Zum Artikel

Putin hält Krisensitzung wegen Treibstoffmangels ab. Der russische Präsident denkt über ein Exportverbot für Diesel nach. Weil die Ukraine Raffinerien in Russland angreift, wird an vielen Tankstellen im Land das Benzin knapp. „Wir müssen die Folgen terroristischer Anschläge auf unsere zivilen Einrichtungen und die Infrastruktur reduzieren“, sagte er laut der Staatsagentur Tass. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Grüne wollen Absturz im Osten abwenden. Vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wollen die Grünen im Osten Sichtbarkeit zeigen. Helfen soll auch ein Konzept zum Strompreis – Strom soll dort weniger kosten, wo er entsteht. Das würde dem Osten helfen, doch das Konzept ist innerhalb der Partei umstritten. Zum Artikel

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Dossier Digitalwende: Landesmedienanstalt fordert strengere DSA-Durchsetzung. Der Kinder- und Jugendschutz im Netz müsse bei den Plattformen ansetzen, nicht bei den Nutzerinnen und Nutzern. NRW-Medienaufseher Tobias Schmid plädiert im Interview für schärfere Sanktionen und eine konsequentere Durchsetzung des Digital Services Act. Auch wichtig: Open AI schränkt nach einer Forderung der US-Regierung den Zugang zu seinen neuesten KI-Modellen ein. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Estlands Außenminister: „Deutschland hat die Dynamik in Europa verändert“. Europa kann von Estland lernen: Seit Jahren warnt Tallinn vor russischer Aggression und hybrider Einflussnahme. Außenminister Tsahkna erklärt, warum Europa keine Vermittlerrolle übernehmen sollte – und warum das Ende eines Krieges oft der gefährlichste Moment im Konflikt wird. Zum Briefing