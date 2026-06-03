Club-Mitgliedschaften sind sehr begehrt, ob für den Vielflieger-, Lions-, Golf- oder Nachtclub. Aus Sicht einer jeden Bundesregierung ist der begehrteste Club überhaupt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Wenn deutsche Diplomaten diesen erlesenen Kreis erwähnen, füllt sich ihr Blick mit Sehnsucht und ihr Herz mit Verlangen. Der Zirkel der Mächtigen besteht aus den fünf Siegermächten des Zweiten Weltkriegs sowie zehn nicht-ständigen Mitgliedern, die jeweils zwei Jahre lang ebenfalls mitreden dürfen. An diesem Mittwoch wählt die UN-Generalversammlung die nächsten nicht-ständigen Mitglieder für die Jahre 2027 und 2028. Die Bundesrepublik hat sich beworben, Außenminister Johann Wadephul tut in New York gerade alles, um das Vorhaben siegreich zu gestalten, wie SZ-Korrespondent Daniel Brössler berichtet . Leider gibt es für die Westeuropäer im Olymp der Diplomatie nur zwei nicht-ständige Sitze, aber drei hoch motivierte Bewerber. So könnte es passieren, dass Portugal und Österreich rein- beziehungsweise weiterkommen und Deutschland unglücklich ausscheidet. Die SZ wird heute am späten Nachmittag über das Ergebnis berichten. Wenn das gerade nach Fußball geklungen haben sollte, dann ist das kein Zufall: Die Fußball-Weltmeisterschaft naht jetzt wirklich. Gastgeber des Turniers sind Kanada, Mexiko und vor allem die Vereinigten Staaten, deren Präsident Donald Trump allerdings mit den anderen beiden Gastgebern in ständigem Streit liegt, was beinahe schon wieder an den Sicherheitsrat erinnert, wo sich die USA mit Russland und China auch selten einig sind. SZ-Autor Holger Gertz wirft in seiner Reportage schon mal einen Blick auf ein Fußballturnier, das in die Hände von Raubrittern und Autokraten gefallen ist . In diesem bevorstehenden Wettbewerb liegt für die Deutschen immerhin ein gewisser Trost: Sollten sie heute bei den UN gegen Portugal und Österreich verlieren, könnten sie immer noch den Pott holen. Den echten.

Was heute wichtig ist

USA und Iran greifen sich in Golfregion an. Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge iranische Raketen und Drohnen über Bahrain und Kuwait abgewehrt. Als Reaktion seien „Selbstverteidigungsschläge“ gegen eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus ausgeführt worden. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Brüssel sieht deutsche Grenzkontrollen nicht genügend begründet. In einer Stellungnahme der EU-Kommission heißt es, die Gründe für die im Herbst 2024 eingeführten Grenzkontrollen seien nicht ausreichend. Stattdessen schlägt Brüssel Alternativen vor, darunter selektive Polizeikontrollen, biometrische Identifizierung und Fahrzeugortung. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Trump ernennt Bill Pulte zum neuen US-Geheimdienstkoordinator. US-Präsident Donald Trump macht einen loyalen Anhänger ohne einschlägige Erfahrung zum Aufseher über die CIA und 17 weitere Geheimdienste. Aufgefallen ist Bill Pulte, weil er dem Präsidenten bei dessen Rachefeldzug behilflich war. Zum Artikel

SEK-Einsatz in Dortmund: Schütze stellt sich der Polizei – Kinder wohlauf. Ein 51-Jähriger, der in Dortmund einen Polizisten angeschossen und sich anschließend stundenlang mit seinen drei Kindern in einer Wohnung verschanzt hatte, hat sich gestellt. Der Einsatz im Stadtteil Höchsten wurde laut Polizei gegen 3.30 Uhr beendet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende: Wo der Europäische Gesundheitsdatenraum steht. Der Europäische Gesundheitsdatenraum nimmt Gestalt an: Mit den anstehenden Durchführungsrechtsakten schafft die EU-Kommission die Grundlage für die technische Umsetzung. Welche Hürden sind bei der grenzüberschreitenden Nutzung von Gesundheitsdaten noch zu nehmen? Auch wichtig: Unternehmen, die sich für den Bau einer KI-Gigafabrik bewerben möchten, fordern mehr Koordinierung durch die Bundesregierung. Zum Briefing

Geoökonomie: Bundesregierung bremst Kreislaufwirtschaft aus. Nach monatelangen Diskussionen im Kabinett legt die Bundesregierung endlich ein Aktionsprogramm zur Kreislaufwirtschaft vor. Das Ergebnis ist ernüchternd: Viel Rhetorik über Rohstoffe und Resilienz, aber konkrete Vorgaben fehlen. Gerade bei der öffentlichen Beschaffung bleiben entscheidende Hebel ungenutzt. Zum Briefing