USA und der Hunger in Gaza

Seit die Maga-Bewegung die Partei der Republikaner unterwandert hat, ist von den alten Prinzipien nicht mehr viel übrig. Nun scheint auch noch eines der letzten ins Wanken zu geraten: die bedingungslose Unterstützung Israels.

Von Boris Herrmann, New York

Nein, nein, es hat sich überhaupt nichts verändert. Es ist alles genau wie immer, das Verhältnis zwischen der amerikanischen und der israelischen Regierung ist so gut wie eh und je. Das hat jedenfalls Mike Huckabee behauptet, der US-Botschafter in Jerusalem, als er am Dienstagabend dem Sender Fox News ein Interview gab. Er könne versichern, „es gibt keinen Bruch zwischen dem Premierminister Israels und dem Präsidenten“, sagte Huckabee noch.