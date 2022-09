Die USA haben den führenden afghanischen Drogenbaron Bashir Nursai aus dem Gefangenenlager Guantánomo entlassen. Nursai wurde nach seiner Freilassung von den Taliban am Montagmorgen in Kabul empfangen. Im Gegenzug ließen die Taliban die US- Geisel Mark Frerichs frei. Bashir Nursai hatte die Taliban während ihrer ersten Herrschaft in den 1990er-Jahren mit Waffen beliefert und ließ sich später von den USA als Geheimagent anwerben. Zuvor waren die USA nach den Anschlägen vom 11. September in Afghanistan einmarschiert. 2005 wurde Nursai in den Staaten jedoch wegen Heroinschmuggels festgenommen und 2008 zu lebenslanger Haft verurteilt.