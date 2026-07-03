Manche hatten vielleicht noch gehofft, dass sich ein US-Präsident zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten selbst nicht ganz so wichtig nehmen würde. Vergeblich, wie die Feiern dieser Tage zeigen.

Nach Mount Rushmore wollte Donald Trump zum amerikanischen Jubiläum auch noch fliegen. Am Freitag sollte ihn das Flugzeug nach South Dakota bringen, wo die Köpfe seiner Vorgänger George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson und Theodore Roosevelt in den Fels gehauen sind – einige Republikaner und Trump selbst könnten sich sein Gesicht dort ebenfalls vorstellen.