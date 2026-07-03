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250 Jahre USAEin Spektakel im Schatten Trumps

Lesezeit: 4 Min.

Jeden Tag werde er für die Leute kämpfen, mit jedem Atemzug, verkündet Trump auf diesem Plakat auf der „Great American State Fair“ in Washington, D.C.
Jeden Tag werde er für die Leute kämpfen, mit jedem Atemzug, verkündet Trump auf diesem Plakat auf der „Great American State Fair“ in Washington, D.C. Jonathan Ernst/REUTERS

Manche hatten vielleicht noch gehofft, dass sich ein US-Präsident zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten selbst nicht ganz so wichtig nehmen würde. Vergeblich, wie die Feiern dieser Tage zeigen.

Von Peter Burghardt, Washington

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Nach Mount Rushmore wollte Donald Trump zum amerikanischen Jubiläum auch noch fliegen. Am Freitag sollte ihn das Flugzeug nach South Dakota bringen, wo die Köpfe seiner Vorgänger George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson und Theodore Roosevelt in den Fels gehauen sind – einige Republikaner und Trump selbst könnten sich sein Gesicht dort ebenfalls vorstellen.

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Zum 250. Geburtstag der USA präsentieren sich die Bundesstaaten auf einer Messe in Washington. Aber einige Staaten fehlen – und das ist nicht der einzige Grund für Aufregung rund um dieses leicht verkorkste Fest.

SZ PlusVon Charlotte Walser

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