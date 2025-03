Marco Rubio war auch in Dschidda, formell sogar als amerikanischer Verhandlungsführer. Am Verhandlungstisch saß Donald Trumps Außenminister am Dienstag neben Mike Waltz, dem Nationalen Sicherheitsberater. Aber was hat Marco Rubio in Sachen Ukraine und Russland und überhaupt in Amerikas Diplomatie wirklich zu sagen? Als der US-Präsident ihn im November nominierte, da waren die US-Demokraten und vor allem die Regierungen in Westeuropa erleichtert. Der Republikaner aus Florida galt als akzeptabel, erst recht im Vergleich zum damals noch designierten Verteidigungsminister Pete Hegseth. Rubio, geboren 1971 in Miami, war elf Jahre lang Senator, er galt als konservativ und berechenbar. Nun fragen sich viele, welche Rolle der Sohn von Exilkubanern in Donald Trumps Kosmos eigentlich spielt.