Sicherheitspolitik Was bedeuten „Artikel-5-ähnliche“ Sicherheitsgarantien? 20. August 2025, 15:27 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Übung der Nato-Seestreitkräfte: Amerika könne eventuell „aus der Luft“ etwas zur Verteidigung der Ukraine beitragen, sagt Donald Trump. Aber was genau? (Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

In Europa und den USA hantiert die Politik mit einem neuen Begriff, der gut klingt, aber wenig eindeutig ist. So klare Schutzversprechen, wie sie der Nato-Vertrag enthält, wird die Ukraine wohl kaum bekommen.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback