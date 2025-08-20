Die Gedankenspiele über die Zukunft der Ukraine haben ein neues Objekt gefunden, um das sie kreisen können: Sicherheitsgarantien. Das, so heißt es jetzt in Brüssel, sei das wichtigste Ergebnis des Treffens mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs mit Donald Trump am Montag in Washington gewesen: die Zusage des US-Präsidenten, dass sich Amerika an Sicherheitsgarantien für die Ukraine für die Zeit nach einem Ende des Kriegs beteiligen werde. „Das ist wirklich ein Durchbruch und ändert alles“, lobte Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
SicherheitspolitikWas bedeuten „Artikel-5-ähnliche“ Sicherheitsgarantien?
In Europa und den USA hantiert die Politik mit einem neuen Begriff, der gut klingt, aber wenig eindeutig ist. So klare Schutzversprechen, wie sie der Nato-Vertrag enthält, wird die Ukraine wohl kaum bekommen.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
