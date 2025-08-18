Muss die Ukraine für einen Frieden mit Russland auf Gebiete verzichten? Wie könnten Sicherheitsgarantien für Kiew aussehen? Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Besuch der Europäer bei Donald Trump.

Von Leopold Zaak und Hubert Wetzel

Noch einen Eklat wie im Februar soll es nicht geben. Damals wurde der ukrainische Präsident im Weißen Haus von Donald Trump und dessen Vize J. D. Vance gedemütigt und ließ sich provozieren. Bei seinem Besuch am Montag in Washington, D.C., hat Wolodimir Selenskij nun Unterstützung dabei. Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer, der finnische Präsident Alexander Stubb und Nato-Generalsekretär Mark Rutte – sie alle werden den Ukrainer im Weißen Haus unterstützen und versuchen, den US-Präsidenten nach dessen Treffen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin auf ihre Seite zu ziehen. Denn wenn es um Fragen wie Gebietsverzicht, Waffenruhe oder Sicherheitsversprechen geht, vertrauen die Europäer dem Mann im Weißen Haus nicht wirklich.