Von Stefan Kornelius, Washington

Die US-Regierung bereitet die Ukraine auf Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Abwehrkampfes gegen Russland vor, sollten die Republikaner bei den Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses erhalten. Hochrangige Regierungsmitglieder warnten vor Finanzierungslücken und einer Ukraine-Müdigkeit, machten aber gleichzeitig klar, dass die Biden-Regierung ungebrochen zu ihrer Unterstützung der Ukraine stehe. Entsprechende Äußerungen wurden dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan zugeschrieben, der am Wochenende die Ukraine besucht hatte, sich aber öffentlich nicht äußerte. Außenminister Toni Blinken hatte noch am Wochenende die Einrichtung eines US-Koordinierungszentrums für die Ukraine-Hilfe in Deutschland angekündigt.