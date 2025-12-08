Donald Trump spricht gerne über das ganz große Geschäft, zum Beispiel auch im August, auf dem Weg nach Anchorage: Er habe festgestellt, sagte er damals an Bord der Air Force One, dass Wladimir Putin eine Menge Businessleute zum bevorstehenden Gipfel nach Alaska mitbringen würde, und das sei gut. „Es gefällt mir, denn sie wollen Geschäfte machen“, sagte Trump im Flugzeug, „aber sie machen keine Geschäfte, bis wir den Krieg gelöst haben.“