Heimliche GesprächeWelche Deals US-Firmen mit Russland machen wollen

Lesezeit: 4 Min.

Unterhändler Kirill Dmitrijew begrüßt in Sankt Petersburg den Sondergesandten von US-Präsident Trump, Steve Witkoff, zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten.
Unterhändler Kirill Dmitrijew begrüßt in Sankt Petersburg den Sondergesandten von US-Präsident Trump, Steve Witkoff, zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa)

Frieden in der Ukraine durch Geschäfte – diese Trump-Strategie ist bislang nicht aufgegangen. Dabei reden US-Investoren insgeheim schon längst mit russischen Unternehmern über lukrative Großprojekte.

Von Silke Bigalke, Berlin

Donald Trump spricht gerne über das ganz große Geschäft, zum Beispiel auch im August, auf dem Weg nach Anchorage: Er habe festgestellt, sagte er damals an Bord der Air Force One, dass Wladimir Putin eine Menge Businessleute zum bevorstehenden Gipfel nach Alaska mitbringen würde, und das sei gut. „Es gefällt mir, denn sie wollen Geschäfte machen“, sagte Trump im Flugzeug, „aber sie machen keine Geschäfte, bis wir den Krieg gelöst haben.“

