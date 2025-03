In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die US-Regierung auf Anweisung von Präsident Donald Trump die Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt. Damit sind wichtige Waffen- und Munitionslieferungen im Wert von mehr als einer Milliarde Euro blockiert, die sich bereits in der Lieferung befinden oder bestellt waren. Was bedeutet das für die Ukraine, aber auch für die europäischen Staaten? Ein Überblick.

Weiß man genau, was zurückgehalten wird?

Die Aussetzung soll Waffen und Munition im Wert von mehreren Hundert Millionen US-Dollar betreffen. Die US-Militärhilfe für die Ukraine war bislang entscheidend für die Abwehr der russischen Truppen. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft haben die USA die Ukraine seit Beginn des Krieges mit mehr als 110 Milliarden US-Dollar unterstützt. Davon floss nach Angaben des State Department bis zum Machtwechsel im Weißen Haus am 20. Januar Militärhilfe im Wert von 65,9 Milliarden nach Kiew, besonders wichtig waren und sind dabei Luftverteidigung, Artillerie aber auch Panzer. Zudem versorgen die USA Kiew auch mit Geheimdienstinformationen und halfen bei der Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten. Ob auch diese Bereiche von der Pause betroffen sind, ist noch unklar.

Hat das sofort Folgen?

Die ukrainische Armee weiß sehr genau, welch gravierende Auswirkungen es hat, wenn die Lieferungen aus den USA ausbleiben. Ende 2023 wurde auf Betreiben von Donald Trump ein Hilfspaket im US-Kongress aufgehalten. In den darauffolgenden sechs Monaten fehlte bald Artilleriemunition an der Front, die Folgen waren verheerend. Die Stadt Bachmut fiel in dieser Zeit an Russland, der russische Vorteil bei der Artillerie lag teils bei mehr als 10:1. Derzeit sind insbesondere die Raketen für die Patriot-Flugabwehrsysteme, die bislang nur von den USA hergestellt werden, unersetzlich. Nur mit ihnen können russische ballistische Raketen abgeschossen werden. Gehen der Ukraine die Patriot-Raketen aus, könnte dies schwerwiegende Folgen für das ohnehin angeschlagene Energiesystem der Ukraine, wichtige Rüstungsbetriebe oder andere strategisch wichtige Ziele der Russen haben. Aber auch Schützenpanzer vom Typ Bradley und Munition für präzise Mehrfachraketenwerfer sind für die Ukraine wichtig. Ohne diese GPS-gesteuerte Munition kann die russische Logistik hinter der Front viel gefahrloser und effektiver arbeiten.

Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange geht allerdings davon aus, dass die Folgen auf dem Schlachtfeld nicht sofort zu spüren sein werden. „Es wird jetzt keine blitzartige Überlegenheit der Russen auf dem Schlachtfeld geben“, sagt er. Schließlich agiere die russische Armee derzeit nicht aus einer Position der Stärke heraus. Das bedeute, so Lange, dass die ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld nicht sofort vernichtend geschlagen würden und aufgäben, „aber Russland könnte in den nächsten Monaten langsam mehr Geländegewinne erzielen“.

Wie lange können die Ukrainer ohne US-Hilfe durchhalten?

Die ukrainische Armee ist entlang der Front aktuell unter Druck, die Lage ist aber nicht katastrophal. In der Stadt Torezk beispielsweise konnte man in den vergangenen Tagen sogar größere Gegenangriffe starten und Gebiete zurückerobern. „Ein Kollaps der Front ist aktuell unwahrscheinlich“, sagte Militärexperte Franz-Stefan Gady vor einigen Tagen der SZ. Sollten die USA aber ihre Hilfe auf Dauer einstellen, könne die Ukraine den Krieg in der jetzigen Form nicht fortsetzen, zumindest ein Teil der Front könnte kollabieren, so Gady. Auch das allerdings nicht in den kommenden Wochen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Ukraine noch mindestens sechs Monate durchhalten kann, sollte es nicht vorher zu einem Waffenstillstand kommen. Andere sprechen von bis zu einem Jahr. Ein hochrangiger ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter sagte der Financial Times, dass der Ukraine wahrscheinlich in „zwei oder drei Monaten“ die letzten amerikanischen Militärgüter ausgehen werden.

Was könnten die Europäer ersetzen?

Die Europäer haben in den vergangenen Wochen ihre Anstrengungen verstärkt, diese Lücke zu schließen. Allen voran Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben zugesagt, ihre Hilfe für die Ukraine aufzustocken. Allerdings verfügen die Europäer nicht über ausreichende militärische Ressourcen, um die Lücke kurzfristig zu schließen. Denn die von den USA gelieferten Pakete wurden aus Beständen der US-Streitkräfte an die Ukraine übergeben. „Müssten künftig etwa Patriot-Lenkflugkörper erst hergestellt werden, statt aus US-Beständen zu kommen, käme es zu längeren Lieferzeiten“, erklärt Sicherheitsexperte Lange. Am Dienstag hat die EU-Kommissarin Ursula von der Leyen einen Plan zur „Wiederaufrüstung Europas“ vorgeschlagen, damit sich die EU-Mitgliedstaaten unabhängig von US-Hilfen schützen können. Denn bisher blieben einige Länder, wie etwa Deutschland, hinter den notwendigen militärischen Fähigkeiten zurück. Ein Lichtblick: Bei der Artillerie hat Europa seine Produktionskapazitäten inzwischen deutlich ausgebaut, und die Ukraine kann viel Feuerkraft mittlerweile durch den vermehrten Einsatz von Drohnen ersetzen.

Wie wichtig sind „Starlink“ und die US-Aufklärungsarbeit für die Ukraine?

Sehr wichtig, wichtiger als einzelne Waffensysteme. Über das Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musk, das Polen bezahlt, aber von den USA kontrolliert wird, läuft zumindest ein Teil der Kommunikation an der Front, es ist von der russischen elektronischen Kriegsführung nur schwer zu stören. Wichtig ist Starlink auch für die Drohnensteuerung. Fiele beides weg, hätte das schneller Auswirkungen als der Stopp von Waffenlieferungen. Allerdings könnte die Ukraine ihre Kommunikation zumindest teilweise über andere Kanäle abwickeln. Und noch ist nicht klar, ob Starlink vom Stopp der Waffenlieferungen überhaupt betroffen ist.

Noch wichtiger als Starlink für die ukrainische Kriegsführung sind aber die Aufklärungsdaten, die die USA mit technisch überlegenen Sensoren durch Satelliten und Aufklärungsflugzeuge gewinnen und über die Nato mit Kiew teilen. Diese Sensoren können über große Distanzen ein exaktes Lagebild erstellen. Die Ukraine nutzt das, um Ziele zu entdecken und zu bekämpfen, also beispielsweise russische Munitionslager, Raffinerien, Kommandoposten oder Flugabwehr. Ohne die Daten „hat die Ukraine kein gutes Lagebild mehr“, sagt der Militär- und Ukraineexperte Markus Reisner gegenüber ntv. Eigene Operationen würden verlangsamt und viele militärische Bedrohungen quasi unsichtbar. Russische Vorstöße würden dann später erkannt, auf dem Schlachtfeld ein entscheidender Nachteil. Truppenverlagerungen oder russische Kampfflugzeuge, die Marschflugkörper auf ukrainische Städte abfeuern sollen, wären sehr viel schwerer zu entdecken. Bislang ist diese Aufklärungsarbeit allerdings nicht vom Kurswechsel der USA betroffen.