Von Boris Herrmann, New York

Joe Biden hat etwas getan, was noch kein amtierender US-Präsident vor ihm gewagt hat: Er ist in den amazonischen Regenwald nach Brasilien gereist. Auf dem Weg zum G-20-Gipfel nach Rio de Janeiro legte er am Sonntag einen Zwischenstopp in der Dschungelstadt Manaus ein. Er flog in einem Helikopter über abgebrannte Waldgebiete und über die wundersame Stelle, wo die mächtigen Ströme des Rio Negro und des Rio Solimões – des Oberlaufs des Amazonas – für einige Kilometer zweifarbig nebeneinanderher fließen, bevor sich die Wassermassen vereinen.