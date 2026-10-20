Die vergangenen Tage waren für die Ukraine keine guten. Die USA haben unter Präsident Donald Trump ihre Ukraine-Hilfe sehr stark zurückgefahren. So gab es Einschränkungen beim Zugang zum Internet via Starlink und zu Geheimdienstinformationen über russische Raketenangriffe. Und auch die Lieferung der Patriot-Flugabwehrraketen wurde verzögert. Mit erheblichen Folgen für die Zivilbevölkerung. Hubert Wetzel, Nato-Experte und ehemaliger US-Korrespondent der SZ, sagt, dass das Verhältnis zwischen Trump und Selenskij gerade auf einem Tiefpunkt sei. Aber er sagt auch: Nach den Midterms in den USA, die Anfang November stattfinden, könnte sich das auch wieder ändern.

Aktuell sehe es so aus, als wolle Trump die Ukraine zur Kapitulation zwingen. Das würde wohl zu einem Friedensschluss führen, durch den die Ukraine Gebiete in der Ostukraine abtreten müsste, die Russland aktuell nicht besetzt hält.

Weitere Nachrichten: Proteste in Italien; Hunderttausende interne AfD-Mails nach Hack zugänglich.

Zum Weiterlesen:

Wie die Wut der Jugend Europa erfasst, hat Karin Janker hier aufgeschrieben.

Alles zum AfD-Hack gibt es hier.

Und hier den Text zu Dua Lipas Buchklub.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Pauline Claßen

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über C-SPAN.

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