Kurz nach seiner Freilassung in der Türkei wurde Pastor Andrew Brunson im Oval Office empfangen, wo er für US-Präsident Donald Trump betete.

US-Präsident Donald Trump hat den nach zwei Jahren Gewahrsam in der Türkei freigelassenen Pastor Andrew Brunson im Weißen Haus empfangen. Für die Freilassung sei lange und hart verhandelt worden, sagte Trump. Mit Blick auf einen möglichen Deal mit Ankara bemerkte er: "Wir zahlen kein Lösegeld in diesem Land." Stunden zuvor war Brunson zurück in die USA gekommen. Im Oval Office ließ der überzeugte Christ seinen Glauben nicht außen vor. Als der Pastor Trump fragte, ob er für ihn beten dürfe, antwortete dieser, das "wahrscheinlich mehr als jeder andere in diesem Raum" zu brauchen. Der Geistliche kniete sich dann neben den Präsidenten, legte ihm eine Hand auf die Schulter und bat Gott um "übernatürliche Weisheit" für den Präsidenten . Der 50-jährige Brunson hatte fast zwei Jahre lang in der Türkei festgesessen, was zu einer diplomatischen Krise mit den USA und zu einem Sturm der Entrüstung unter evangelikalen Christen in den Vereinigten Staaten geführt hatte. Am Freitag verurteilte ein türkisches Gericht Brunson wegen des Vorwurfs von Terrorverbindungen, ließ ihn aber frei, weil er bereits inhaftiert worden war.