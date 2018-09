25. September 2018, 18:52 Uhr USA Überhaupt kein Sex

Verteidigungsstrategie des Weißen Hauses: Trumps umstrittener Richter-Kandidat Brett Kavanaugh wehrt sich gegen Missbrauchsvorwürfe.

Von Hubert Wetzel , Washington

Was immer Brett Kavanaugh gedacht haben mag, als er am 9. Juli mit seiner Familie im Weißen Haus stand und von Donald Trump für einen Posten als Verfassungsrichter nominiert wurde, so hat er sich die Sache bestimmt nicht vorgestellt. Kavanaugh hat eine erstklassige Ausbildung genossen, Georgetown Preparatory School und Yale University, er war Richter an einem der wichtigsten amerikanischen Bundesgerichte. Nun sollte er an den Supreme Court wechseln und dort dem konservativen Flügel eine dauerhafte Mehrheit verschaffen - die Krönung von Kavanaughs Karriere und ein politischer Triumph für Donald Trump.

Doch statt dessen saß Kavanaugh am Montagabend bei Fox News und sprach über Geschlechtsverkehr. Er habe nie, wirklich nie eine Frau sexuell belästigt, versicherte er der amerikanischen Öffentlichkeit. Um genau zu sein, habe er während seiner Schulzeit und "viele Jahre danach" überhaupt keinen Sex gehabt, erzählte er der Nation, und auch nichts getan, was so ähnlich wie Sex gewesen sei. Seine Frau saß derweil neben ihm.

Statt Kavanaughs juristischer Qualifikation sind derzeit seine Trinkgewohnheiten Gesprächsthema im Land. Alte Schul- und Studienkommilitonen melden sich und erzählen, der künftige Verfassungsrichter sei in seiner Jugend de facto ein Säufer gewesen, ein schüchternes Bürschchen, der sich aber schon mit 17, 18 Jahren regelmäßig habe volllaufen lassen und dann aggressiv geworden sei. Und zwei Frauen haben zu Protokoll gegeben, wie sich Kavanaugh dann offenbar benommen hat: Christine Blasey Ford, die Kavanaugh als Schülerin kannte, bezichtigt ihn der versuchten Vergewaltigung; Deborah Ramirez, die mit ihm ihn Yale war, behauptet, er habe sich vor ihr entblößt.

Kavanaughs Interview bei Fox News - das erste dieser Art, das je ein Richterkandidat gegeben hat - war Teil der Verteidigungsstrategie des Weißen Hauses. Die Republikaner und Präsident Trump können an Kavanaugh nur festhalten, wenn dieser alle Vorwürfe kategorisch bestreitet. Das tat Kavanaugh bei Fox.

Zuvor hatte schon Trumps Vertraute Kellyanne Conway die Anschuldigungen als "große linksradikale Verschwörung" abgetan, als politisch motivierte Lügen also. Das ist eine brutale Strategie, die keine Rücksicht darauf nimmt, was Ford und Ramirez möglicherweise durchlitten haben. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um das Ziel der Republikaner zu erreichen: Kavanaughs Kandidatur zu retten.

Die Strategie der Demokraten ist kaum weniger brachial. Sie können Kavanaughs Bestätigung durch die republikanische Mehrheit im Senat nicht aus eigener Kraft verhindern. Deswegen stellen sie ihn praktisch als überführten Serienvergewaltiger dar, obwohl die Beweise für Fords und Ramirez' Vorwürfe alles andere als gerichtsfest sind. Dass Kavanaugh eine Frau und zwei Töchter hat, die bei diesem Kesseltreiben unter die Räder geraten - ebenso wie die Unschuldsvermutung -, nehmen die Demokraten in Kauf. Ihr wichtigstes Ziel ist es, Trump eine Niederlage zu bereiten.

Insofern heiligt auf beiden Seiten der politische Zweck die Mittel. Auf beiden Seiten stachelt zudem eine hysterische Parteibasis ihre Parlamentarier auf. Sicher ist nur: Eine Seite wird verlieren. Und sie wird nach Rache dürsten.