Twitter geht als erste Online-Plattform in großem Stil gegen die amerikanische Verschwörungstheorien-Bewegung Qanon vor. Ihr Verhalten könne Schaden im realen Leben anrichten, erklärte der Kurznachrichtendienst zur Begründung in der Nacht zum Mittwoch. Mehr als 7000 Konten, die Qanon-Unterstützern zugerechnet würden, seien in den vergangenen Wochen dauerhaft gesperrt worden, sagten Twitter-Sprecher dem Fernsehsender CNBC und der Zeitung New York Times. Die Verbreitung der Inhalte von rund 150 000 weiteren Profilen werde außerdem eingeschränkt. Zu den von Qanon-Anhängern verbreiteten Behauptungen gehört unter anderem, dass es eine Verschwörung gegen US-Präsident Donald Trump in den tieferen Schichten des amerikanischen Regierungsapparats gebe. Außerdem behaupten sie, dass sich prominente Politiker der Demokratischen Partei in den USA mit Hormonen behandeln ließen, die aus dem Blut von Kindern gewonnen würden.