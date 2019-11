Trotz zahlreicher Streitthemen zwischen Washington und Ankara hat sich US-Präsident Donald Trump beim Empfang seines türkischen Amtskollegen, Recep Tayyip Erdoğan, im Weißen Haus um freundliche Töne bemüht. "Der Präsident und ich sind sehr gute Freunde", sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit Erdoğan im Oval Office. "Wir sind seit langem befreundet - fast seit dem ersten Tag." Man verstehe das jeweils andere Land. Trump sagte auch, die in Nordsyrien vereinbarte Waffenruhe halte "sehr gut". Erdogans Besuch wurde begleitet von kleineren Protesten vor dem Weißen Haus. Vor gut einem Monat hatte die türkische Militäroffensive in Nordsyrien begonnen. Zu dem Streit wegen des von der Türkei angeschafften russischen Raketenabwehrsystems S-400 sagte Trump der Agentur Bloomberg zufolge, "wir werden eine gute Lösung finden."