Die USA haben die Türkei vor einer neuen Militäroperation in den von Kurden kontrollierten Teilen Syriens gewarnt. Sie erklärten, dass einige der jüngsten Luftangriffe eine Bedrohung für das US-Personal darstellten, das mit syrischen Partnern an der Bekämpfung des Islamischen Staates arbeitet.

US-Verteidigungsminister Lloyd James Austin erörterte in einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen die "strikte Ablehnung einer neuen türkischen Militäroperation in Syrien", heißt es in einem am frühen Donnerstag veröffentlichten Bericht.

Das Pentagon habe erklärt, dass ein grenzüberschreitender Angriff der Türkei die Operation der mit den USA verbündeten kurdischen Streitkräfte gegen die Dschihadisten, die für die USA höchste Priorität hat, beeinträchtigen könnte.

Die türkischen Luftangriffe richteten sich gegen kurdische Stützpunkte im Irak und im Norden Syriens, nachdem die türkische Regierung unter Recep Tayyip Erdoğan syrische kurdische Kämpfer für einen tödlichen Bombenanschlag in Istanbul verantwortlich gemacht hatte.

In einer Antwort an Austin bestritt der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar, dass die Operationen seines Landes auf Koalitionstruppen oder Zivilisten abzielten. Er drückte seine Bereitschaft aus, im Kampf gegen den Islamischen Staat und alle anderen terroristischen Organisationen zu kooperieren, heißt es.

Streitpunkt ist die Verbindung kurdischer Kämpfer zur separatistischen PKK

Die Türkei betrachtet die mit den USA verbündeten kurdischen Kämpfer als Bedrohung aufgrund ihrer Verbindungen zur separatistischen PKK, einer kurdischen Gruppe, die die Türkei seit Jahrzehnten bekämpft und die von den USA und der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird.

Die PKK hat die Verantwortung für den Bombenanschlag in Istanbul bisher geleugnet, türkische Behörden wiederum erklärten jedoch, dass mehrere Verdächtige, die nach dem Bombenanschlag in einem Istanbuler Touristenviertel festgenommen wurden, Verbindungen zur PKK zugegeben hätten.

Das Gespräch zwischen den Verteidigungsministern der beiden NATO-Verbündeten fand nur wenige Stunden, nachdem der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu Washington für die Bewaffnung und Ausbildung der kurdischen Kräfte in Syrien kritisiert hatte, statt.

"Die Unterstützung einiger Verbündeter, vor allem Amerikas, für terroristische Organisationen in Syrien ist klar und offensichtlich, daher sagen wir, dass sie diese Unterstützung beenden sollten", so Cavusoglu bei einer Pressekonferenz am Rande eines NATO-Ministertreffens am Mittwoch in Bukarest. "Wir werden unseren Kampf gegen diese Terroristen entschlossen fortsetzen, wo immer sie sich im Irak oder in Syrien aufhalten", kündigte er an.