Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat die Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen, in Kalifornien getroffen. Die beiden kamen am Mittwoch in der Ronald-Regan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley nordwestlich von Los Angeles zusammen. Das Treffen fand bei einem Zwischenstopp Tsais auf dem Rückweg aus Mittelamerika statt. Bereits vorab hatte die chinesische Regierung die geplante Zusammenkunft kritisiert und vor einem Treffen gewarnt. Der Republikaner McCarthy ist in der staatlichen Rangfolge der USA die Nummer drei.