13. Juni 2019, 23:17 Uhr USA Trumps Sprecherin geht

Donald Trumps Sprecherin Sarah Sanders verlässt zum Monatsende das Weiße Haus. Nach dreieinhalb Jahren gehe sie zurück in ihren Heimatstaat Arkansas, twitterte Trump am Donnerstag. Er würdigte Sanders als besondere Person mit außergewöhnlichen Talenten. Sanders, die Tochter des republikanischen Politikers und Präsidentschaftsbewerbers Mike Huckabee, gilt als umstritten. Die früher üblichen täglichen Briefings von Journalisten in der US-Hauptstadt Washington fanden zuletzt kaum noch statt. Sanders fiel durch ihre nach außen fast bedingungslose Loyalität zu Trump auf.