Donald Trumps geschichtsträchtiges Polizeifoto hat dem früheren US-Präsidenten offenbar Spenden in Millionenhöhe in die Kasse seiner Wahlkampagne gespült. 7,1 Millionen US-Dollar (6,5 Mio Euro) seien seit der Veröffentlichung des Polizeifotos aus dem Gefängnis in Georgia am Donnerstagabend eingesammelt worden, berichtete das US-Nachrichtenmagazin Politico unter Berufung auf das Team der Trump-Kampagne. Demnach brachte der Verkauf von Merchandise-Produkten das meiste Geld ein. Das Polizeifoto - das erste eines Ex-Präsidenten überhaupt - hatte Trump im Anschluss an seinen Gefängnistermin veröffentlicht. Seine Kampagne begann direkt mit dem Verkauf von T-Shirts, Bechern, und Artikeln, die mit dem grimmigen Behördenfoto bedruckten waren.