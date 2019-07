28. Juli 2019, 18:40 Uhr USA Trumps neuer Ausfall

Elijah Cummings ist Donald Trump in die Quere gekommen. Jetzt muss er sich dessen Tiraden anhören.

Der demokratische Senator Elijah Cummings ist Donald Trump in die Quere gekommen. Deshalb muss er sich nun Beleidigungen anhören, die viele als rassistisch empfinden.

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter erneut einen demokratischen Kongressabgeordneten attackiert und beleidigt. Er beschuldigte den afroamerikanischen Politiker Elijah Cummings, sich nicht ausreichend um dessen Wahlbezirk Baltimore, ein "widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Chaos", zu kümmern. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, warf Trump Rassismus vor.

Nachdem er bereits vor zwei Wochen vier junge Politikerinnen des linken Flügels der Demokraten rassistisch attackiert hatte, zielte Trump nun auf Cummings. "Wenn er mehr Zeit in Baltimore verbringen würde, könnte er vielleicht dabei helfen, diesen sehr gefährlichen und dreckigen Ort aufzuräumen", schrieb Trump.

Cummings ist als Vorsitzender des Reform- und Aufsichtsausschusses ein einflussreiches Mitglied des Repräsentantenhauses. Er leitete mehrere Untersuchungen zu den Regierungsgeschäften Trumps. Zuletzt hatte er die restriktive Migrationspolitik der Trump-Administration an der Südgrenze angeprangert.

Der Präsident bezeichnete Cummings wegen dessen Kritik an der Grenzschutzpolizei als einen "brutalen Rüpel". Wie ein Besuch von Kongressmitgliedern in der Grenzregion vergangene Woche bewiesen habe, "ist die Grenze sauber, effizient und gut geführt, nur sehr überlaufen", twitterte Trump weiter. Der Abgeordnete verteidigte sich am Samstag gegen Trumps Kritik. "Ich wache jeden Morgen auf und kämpfe für meine Nachbarn", schrieb er auf Twitter.

Rückendeckung bekam Cummings von Nancy Pelosi. Er sei "ein Vorkämpfer im Kongress und im Land für Bürgerrechte und wirtschaftliche Gerechtigkeit, ein beliebter Anführer in Baltimore, und ein zutiefst geschätzter Kollege", betonte sie. "Wir alle weisen rassistische Attacken auf ihn zurück und unterstützen seine standhafte Führerschaft." Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris teilte mit, sie sei "stolz", dass das Hauptquartier ihrer Kampagne in Cummings' Bezirk liege.

Kritik kam auch von einem Republikaner. Ein Sprecher des republikanischen Gouverneurs des Staates Maryland Larry Hogan nahm die Gegend und deren Bewohner in Schutz. "Baltimore City ist wahrhaft das Herz unseres Staates, und weitere Attacken zwischen Politikern bringen uns nirgendwo hin", schrieb er in einer E-Mail.

Mit einem emotionalen Statement reagierte der CNN-Journalist Victor Blackwell. Mit Tränen in den Augen verwies er in einer Livesendung auf seine eigene Kindheit in Baltimore. "Es gibt viele Herausforderungen, keine Frage, aber die Leute dort sind stolz auf ihre Community", sagte er. Trump legte trotz der Kritik noch einmal nach: Cummings tue nichts "für seinen sehr armen, sehr gefährlichen und sehr schlecht geführten Bezirk".