28. Januar 2019, 23:15 Uhr USA Trumps Auftritt vor Kongress im Februar

US-Präsident Trump soll nun am 5. Februar seine Rede zur Lage der Nation halten - eine Woche später als ursprünglich geplant.

US-Präsident Donald Trump soll seine Rede zur Lage der Nation am 5. Februar vor dem Kongress halten - eine Woche später als ursprünglich geplant. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, teilte am Montag in Washington mit, sie habe sich mit Trump auf dieses Datum geeinigt. Zuvor hatten sich Pelosi und Trump eine heftige Auseinandersetzung um den Termin und den Ort für die Ansprache geliefert.Am Freitag war der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte nach wochenlangem Streit zu Ende gegangen. Damit war der Weg frei, um einen neuen Termin für die Rede festzusetzen.