Gerade erst haben harte Zahlen die Hoffnungen bestätigt: Vor ein paar Tagen verkündete das Statistische Bundesamt für das abgelaufene Jahr ein zartes Wachstum von 0,2 Prozent. Die Talsohle schien endlich durchschritten zu sein. Doch schon steht die Wirtschaft vor dem nächsten Dämpfer – diesmal wegen des Streits um Grönland.
Grönland-StreitTrump versetzt die deutsche Wirtschaft in Angst
Lesezeit: 3 Min.
Der US-Präsident will mittels Zöllen mehrere EU-Länder bestrafen, weil diese auf die Unabhängigkeit Grönlands dringen. Auch Deutschland ist betroffen – ausgerechnet in einer Phase, in der die Rezession gerade als überwunden gilt.
Von Michael Bauchmüller und Josef Kelnberger, Berlin, Brüssel
Trumps Drohungen:Grönland wird zur Existenzfrage für die EU
Der französische Präsident Macron vergleicht Trumps Grönland-Politik mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Auch die Bundesregierung scheint bereit zu sein für harte Gegenmaßnahmen. Schlägt die EU jetzt im Zollstreit zurück?
Lesen Sie mehr zum Thema