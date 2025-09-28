US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung des Militärs nach Portland im Bundesstaat Oregon angeordnet und damit heftigen Widerspruch von Regionalpolitikern ausgelöst. Die Truppen sollen dort Einrichtungen der Bundeseinwanderungsbehörde ICE vor „inländischen Terroristen“ schützen, wie Trump über soziale Medien mitteilte. Er habe sie ermächtigt, „wenn nötig, mit voller Härte“ vorzugehen. Die Gouverneurin von Oregon und der Bürgermeister von Portland, beide Demokraten, wiesen die Anordnung zurück. „Es gibt keinen Aufstand, keine Bedrohung der nationalen Sicherheit und keinen Grund für den Einsatz von Militär in unserer größten Stadt“, sagte Gouverneurin Tina Kotek. Unklar blieb zunächst, ob es um die Nationalgarde oder reguläre Truppen gehe. Die Anordnung Trumps steht im Widerspruch zu offiziellen Statistiken. Demnach ist die Gewalt in Portland im ersten Halbjahr 2025 zurückgegangen, die Zahl der Tötungsdelikte um 51 Prozent.