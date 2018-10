26. Oktober 2018, 18:49 Uhr USA Trump will mehr Soldaten schicken

Kurz vor der Kongresswahl erwägt die Regierung in Washington offenbar eine Schließung der Südgrenze für Einwanderer und Asylbewerber aus Lateinamerika.

Von Hubert Wetzel , Washington

Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge, die Südgrenze des Landes für Einwanderer und Asylbewerber aus Lateinamerika zu schließen. Zudem sollen 800 bis 1000 weitere Soldaten an die Grenze zu Mexiko geschickt werden. Sie sollen dort den Grenzschutzbehörden helfen. Es sei nicht geplant, dass die Soldaten Migranten festnehmen oder gar mit der Waffe abwehren, stellte das Heimatschutzministerium klar.

Präsident Donald Trump will durch die Maßnahmen verhindern, dass weitere Migranten illegal über die Südgrenze in die USA kommen. Die Zahl illegaler Einwanderer, die von der Grenzpolizei festgenommen worden sind, ist in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen, nachdem sie 2017 zunächst gesunken war. Das Weißen Haus ist darüber sehr verärgert.

Zudem marschiert derzeit eine Gruppe von mehreren Tausend Menschen von Mittelamerika auf die Südgrenze der USA zu. Die Migranten stammen vor allem aus Honduras, sie haben Guatemala durchquert und befinden sich derzeit in Mexiko, mehr als 1000 Kilometer von den USA entfernt. Seit Tagen zieht Trump auf Twitter und bei Wahlkampfveranstaltungen über diese "Migrantenkarawane" her. "An alle in der Karawane, dreht wieder um, wir lassen keine Leute illegal in die Vereinigten Staaten. Geht zurück in euer Land", twitterte er am Donnerstag. In früheren Tweets hatte Trump von einem "Ansturm" und einem "Angriff" illegaler Migranten auf Amerika gesprochen.

Honduranische Migranten besteigen einen Lastwagen in Richtung Huixtla im Bundesstaat Chiapas, Mexiko. Ihr Ziel sind die USA. (Foto: Johan Ordonez/AFP)

Ob und gegebenenfalls wie viele der etwa 3000 bis 4000 Menschen in dem Treck die amerikanische Südgrenze überhaupt erreichen und dann einen illegalen Übertritt versuchen, ist allerdings offen. Mexiko steht unter enormem Druck Washingtons, die Migranten zu stoppen. Ob das ohne Gewalt gelingt, ist unklar.

Sicher ist, dass Trump die Karawane auch nutzt, um kurz vor der für ihn so wichtigen Kongresswahl seine Parteibasis zu motivieren. Das Versprechen, die illegale Einwanderung zu beenden, war einer der Hauptgründe, warum Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Die Bilder von Tausenden armen Lateinamerikanern, die in einem langen Zug auf die US-Grenze zumarschieren, kommen Trump aus wahltaktischer Sicht daher durchaus zupass. In konservativen Medien wird von einer "Invasion" gesprochen, Trump selbst hat - ohne jeden Beweis - behauptet, in die Karawane hätten sich Terroristen aus dem Nahen Osten gemischt.

Zudem hatte Trump behauptet, es gebe unter den Migranten viele "abgehärtete", kriminelle Gangmitglieder. Auch dafür gibt es keinen Beleg. Ebenso wenig für Trumps Vorwurf, die Demokraten hätten die Karawane organisiert oder durch ihre angebliche Weigerung, die Einwanderungsgesetze zu verschärfen, ermutigt.

Trump könnte die Schließung der Grenze durch ein Präsidialdekret anordnen - auf ähnliche Weise, wie er Bürger aus bestimmten muslimischen Staaten die Einreise in die USA verboten hat. Damit würde das Recht von Ausländern aufgehoben, an einem Grenzübergang der USA - einem sogenannten port of entry - Asyl zu beantragen. Eine solche Anordnung würde vermutlich von Bürgerrechts- und Flüchtlingsorganisationen sofort vor Gericht angefochten werden.

37,7 Millionen Migranten gibt es weltweit, die aus Lateinamerika und der Karibik stammen. Sie machen knapp 15 Prozent aller Migranten aus. Das mittelamerikanische El Salvador hat die höchste Rate von Auswanderern: Von 100 Einwohnern wandern 24 in andere Länder aus, das heißt, praktisch ein Viertel aller rund 7, 3 Millionen Salvadorianer verlässt das Heimatland.

Allerdings hat der Supreme Court vor einigen Monaten im Falle des Einreiseverbots für Staatsangehörige aus muslimischen Staaten entschieden, dass der Präsident so eine Maßnahme befehlen kann, wenn diese seiner Ansicht nach im nationalen Interesse liegt. Genau so will das Weißen Haus einem Bericht der Washington Post zufolge daher auch argumentieren: Bürgern bestimmter Länder in Mittelamerika soll das Recht, einen Asylantrag zu stellen, entzogen werden, weil ihre Einreise "dem nationalen Interesse widersprechen würde". Das Asylverbot würde vermutlich unter anderem Bürger aus Honduras und El Salvador treffen, zwei von Armut und Bandenkriminalität geplagte Staaten, aus denen viele Menschen in die USA fliehen wollen.

Selbst wenn ein solches Dekret von Gerichten später wieder aufgehoben werden sollte, würde das nichts daran ändern, dass Trump durch eine Grenzsperrung kurz vor der Wahl seinen Anhängern eine klare Botschaft sendet: keine Kompromisse im Kampf gegen illegale Immigration. Das könnte die Basis ein bisschen davon ablenken, dass der Präsident ein weiteres zentrales Wahlversprechen nicht erfüllt hat: den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.