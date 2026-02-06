Seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden lässt Donald Trump keine Ruhe. Dabei regiert er seit Januar 2025 wieder im Weißen Haus, und kaum jemand hat seinen Sieg im Herbst 2024 gegen Kamala Harris infrage gestellt. Den Ausgang der vorherigen Wahl aber leugnet Trump weiterhin – nun hat er deshalb sogar ungewöhnliche Ermittlungen eingeleitet und will offenbar auch gleich das ganze Wahlsystem an sich reißen.