Seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden lässt Donald Trump keine Ruhe. Dabei regiert er seit Januar 2025 wieder im Weißen Haus, und kaum jemand hat seinen Sieg im Herbst 2024 gegen Kamala Harris infrage gestellt. Den Ausgang der vorherigen Wahl aber leugnet Trump weiterhin – nun hat er deshalb sogar ungewöhnliche Ermittlungen eingeleitet und will offenbar auch gleich das ganze Wahlsystem an sich reißen.
USATrumps Angriff auf das Wahlsystem
Lesezeit: 4 Min.
Der US-Präsident strebt eine Zentralisierung des Wahlsystems an und leugnet weiterhin seine Niederlage von 2020. Wie sich der Kampf um die Integrität der US-Demokratie zuspitzt.
Von Peter Burghardt, Washington
USA:Wie wird das alles enden mit Donald Trump?
Er ist der Mann, mit dem wir morgens aufwachen und abends ins Bett gehen. Bis auf Weiteres gibt es auch kein Entrinnen – Trump bleibt unser albtraumhaft faszinierender Fetisch. Ein Suchtbericht.
Lesen Sie mehr zum Thema