So allmählich könnte sich Donald Trump damit abfinden, dass er 2020 die Wahl verloren hat. Er regiert ja seit Januar 2025 wieder im Weißen Haus, und kaum jemand stellte seinen Sieg im Herbst 2024 gegen Kamala Harris infrage. Aber Trump leugnet seine eindeutige Niederlage von damals gegen Joe Biden noch immer, umgeben von allerlei Gleichgesinnten. Jetzt hat er sonderbare Ermittlungen eingeleitet und will auch gleich das ganze Wahlsystem an sich reißen.
USATrumps Angriff auf das Wahlsystem
Lesezeit: 4 Min.
Der US-Präsident strebt eine Zentralisierung des Wahlsystems an und leugnet weiterhin seine Niederlage 2020. Wie sich der Kampf um die Integrität der US-Demokratie zuspitzt.
Von Peter Burghardt, Washington
USA:Wie wird das alles enden mit Donald Trump?
Er ist der Mann, mit dem wir morgens aufwachen und abends ins Bett gehen. Bis auf Weiteres gibt es auch kein Entrinnen – Trump bleibt unser albtraumhaft faszinierender Fetisch. Ein Suchtbericht.
Lesen Sie mehr zum Thema