So allmählich könnte sich Donald Trump damit abfinden, dass er 2020 die Wahl verloren hat. Er regiert ja seit Januar 2025 wieder im Weißen Haus, und kaum jemand stellte seinen Sieg im Herbst 2024 gegen Kamala Harris infrage. Aber Trump leugnet seine eindeutige Niederlage von damals gegen Joe Biden noch immer, umgeben von allerlei Gleichgesinnten. Jetzt hat er sonderbare Ermittlungen eingeleitet und will auch gleich das ganze Wahlsystem an sich reißen.