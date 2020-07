Es gibt einen alten Juristen-Witz, den US-Präsident Donald Trump vermutlich für sich unterschreiben würde. §1: Ich gewinne. §2: Verliere ich, tritt unverzüglich §1 in Kraft. Verlieren ist für Trump keine Option. Das gilt vermutlich auch für die Präsidentschaftswahl am 3. November. Im Moment sieht es nicht gut aus für ihn: Es gibt kaum eine Umfrage, in der Trump vor seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden läge. Weil aber Trump Niederlagen hasst, sprießen in den USA die Spekulationen, wie er die Wahl nach allen Kräften zu seinen Gunsten manipulieren könnte. Und zwar völlig legal.