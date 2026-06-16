Zum Hauptinhalt springen

Todd BlancheJustizminister? Ach was, Donald Trumps persönlicher Anwalt

Lesezeit: 2 Min.

Todd Blanche hat Donald Trump im Verfahren gegen Porno-Darstellerin Stormy Daniels vertreten.
Todd Blanche hat Donald Trump im Verfahren gegen Porno-Darstellerin Stormy Daniels vertreten. J. Scott Applewhite/AP Photo

Der US-Präsident will den 51 Jahre alten Juristen zum Attorney General berufen. Eine schlechte Wahl, finden die einen, weil dieser nicht das Wohl des Staates an erste Stelle setzt. Aber einem anderen gefällt genau das.

Von Reymer Klüver

SZ bei Google bevorzugen

Das Verdikt der New York Times ist so klar wie kategorisch: „Todd Blanche ist für das Amt ungeeignet.“ Unfit heißt es im Englischen. Gemeint ist der Mann, der seit April für Donald Trump kommissarisch das Justizministerium leitet. Ihn will der Präsident jetzt auch offiziell zum neuen Attorney General berufen, wie der Titel des US-Justizministers offiziell lautet. Nun mag das Urteil der führenden liberalen Tageszeitung Amerikas, so eindeutig es auch ausfällt, in Washington von begrenztem Gewicht sein, zumal in den Kreisen von Trumps Republikanern.

Zur SZ-Startseite

USA
:So reagieren Demokraten und Republikaner auf Trumps Deal

Die Einigung mit Iran stößt in den USA bei beiden Parteien auf Skepsis, zumal viele Fragen offen bleiben. Der Deal könnte aber die Zwischenwahlen beeinflussen.

SZ PlusVon Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite