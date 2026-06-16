Der US-Präsident will den 51 Jahre alten Juristen zum Attorney General berufen. Eine schlechte Wahl, finden die einen, weil dieser nicht das Wohl des Staates an erste Stelle setzt. Aber einem anderen gefällt genau das.

Das Verdikt der New York Times ist so klar wie kategorisch: „Todd Blanche ist für das Amt ungeeignet.“ Unfit heißt es im Englischen. Gemeint ist der Mann, der seit April für Donald Trump kommissarisch das Justizministerium leitet. Ihn will der Präsident jetzt auch offiziell zum neuen Attorney General berufen, wie der Titel des US-Justizministers offiziell lautet. Nun mag das Urteil der führenden liberalen Tageszeitung Amerikas, so eindeutig es auch ausfällt, in Washington von begrenztem Gewicht sein, zumal in den Kreisen von Trumps Republikanern.