Im Streit um die Herausgabe seiner Steuererklärungen hat US-Präsident Donald Trump noch eine juristische Niederlage erlitten. Ein Berufungsgericht in New York wies am Montag die Einwände seiner Anwälte ab, welche die Offenlegung der Steuerunterlagen zu verhindern versuchen. Ein Bundesrichter hatte im Oktober das Argument von Trumps Anwälten abgewiesen, gegen einen amtierenden Präsidenten seien strafrechtliche Ermittlungen nicht erlaubt. Nun kann die New Yorker Staatsanwaltschaft Trumps Steuererklärungen und die seines Konzerns aus den vergangenen acht Jahren unter Strafandrohung anfordern.