3. August 2018, 18:58 Uhr USA Trump tut die Warnungen einfach ab

Die amerikanischen Geheimdienste weisen darauf hin, dass auch im Hinblick auf die Kongresswahlen russischer Einfluss droht.

Die Regierung in Moskau hat die Vorwürfe zu russischen Einmischungen bei US-Wahlen erneut scharf zurückgewiesen. Die "Hysterie" um russische Einmischungen, die es nie gegeben habe, "schadet nicht nur den bilateralen Beziehungen, sondern macht auch das gesamte politische System der USA lächerlich", sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums am Freitag in Moskau.

Am Donnerstag hatten in Washington der Nationale US-Geheimdienstdirektor Dan Coats sowie der Chef der Bundespolizei FBI, Christopher Wray, eindringlich gewarnt, Russland versuche mit anhaltenden Desinformationskampagnen, die US-Kongresswahlen im November zu beeinflussen. Es gebe eine weit verbreitete Nachrichten-Kampagne, mit der Russland versuche, die USA zu schwächen und zu spalten. "Wir werden das weiter beobachten und vor jeglichem Versuch warnen", sagte Coats. Das FBI habe Ermittlungen hinsichtlich einer Einmischung in die Wahl aufgenommen, sagte Wray: "Wir wissen, dass die Russen versucht haben, Computer zu hacken und Informationen von Kandidaten und Regierungsvertretern zu stehlen." Nach US-Angaben reicht die Beeinflussung von illegaler Wahlkampffinanzierung bis zu Cyber-Angriffen auf die Wahlinfrastruktur.

Manipulationen reichen von Wahlkampffinanzierung bis zu Attacken auf die Infrastruktur

Präsident Donald Trump tat später bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania die Vorstellung einer russischen Einmischung erneut als "Schwindel" ab. Ihm machen die Untersuchungen von FBI-Sonderermittler Robert Mueller zu mutmaßlichen Einmischungen Moskaus in den US-Präsidentenwahlkampf 2016 und möglichen Absprachen mit dem Trump-Team schwer zu schaffen. Der Präsident nennt die Ermittlungen regelmäßig politische "Hexenjagd", er forderte das Ende der Ermittlungen.

Unterdessen berichtete die britische Zeitung The Guardian, eine russische Spionin habe jahrelang unerkannt in der US-Botschaft in Moskau gearbeitet. Die russische Ortskraft sei vom Secret Service eingestellt worden und habe länger als zehn Jahre Zugang zu Geheimdienstinformationen und E-Mails gehabt und diese auch an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB weitergegeben. Um einen Skandal und peinliche Untersuchungen zu verhindern, sei die Spionin vorigen Sommer unauffällig entlassen worden.