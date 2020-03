Der Wahlkampfstab von US-Präsident Donald Trump hat neben der New York Times und der Washington Post nun auch den Sender CNN wegen Verleumdung verklagt. In allen drei Fällen geht es um Meinungsbeiträge, die sich mit einer mutmaßlichen Einmischung Russlands zugunsten Trumps in den Präsidentschaftswahlkampf befassen. Es werde von den Medien unterstellt, dass es unzulässige Beziehungen des Wahlkampfteams zu Russland gebe. Gefordert wird Schadenersatz in Millionenhöhe. CNN äußerte sich am Freitag zunächst nicht zu der Klage. Der konkrete Fall dreht sich um einen Beitrag des Autors Larry Noble vom 13. Juni 2019. Darin nimmt er Bezug auf die Ermittlungen zur mutmaßlichen Einflussnahme Russlands auf die Wahl 2016. Trumps Wahlkampfstab wog Noble zufolge die potenziellen Risiken und Vorteile ab, sich 2020 erneut um Russlands Hilfe zu bemühen, und sei zu dem Schluss gekommen, "die Option auf dem Tisch zu lassen". In der Klage führt das Wahlkampfteam an, CNN sei sehr bewusst gewesen, dass die Darstellung nicht wahr sei. Der Beitrag spiegle ein "systematisches Muster der Voreingenommenheit" gegenüber Trumps Wahlkampagne wider.