Von Fabian Fellmann

Nur zwei Sätze veröffentlichte John Roberts am Dienstag, aber sie haben es in sich. Der Chief Justice pflegt Zurückhaltung außerhalb seines Gerichtssaals gegenüber dem Kapitol in der Hauptstadt Washington, Seltenheitswert haben Kommentare des Obersten Richters der Vereinigten Staaten zur Tagesaktualität. Nun aber sah sich der 70-Jährige offenbar gezwungen, dem Präsidenten im Weißen Haus zu antworten.