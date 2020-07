An diesem Dienstag hätte sich Roger Stone in einem Gefängnis im Bundesstaat Georgia melden müssen, um seine Haftstrafe anzutreten: 40 Monate, das war das Strafmaß für seine Verurteilung, die ein Gericht gegen ihn wegen Falschaussage, Behinderung der Justiz und Bedrohung eines Zeugen ausgesprochen hatte. Doch statt sich am Wochenende von seiner Familie zu verabschieden, konnte der 67 Jahre alte Politikberater feiern. Auf einem Video sah man ihn dabei, wie er zu einem Rap-Song durch ein Zimmer seiner Villa in Florida tanzte. Donald Trump hatte ihm die Haftstrafe erlassen. Stone ist ein freier Mann.