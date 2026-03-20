In Stuttgart waren sie schon immer etwas konservativer. Bibel lesen, tüchtig sein, Waffen tragen und Republikaner wählen, das gehört hier zum Selbstverständnis. „Eigentlich sind hier immer alle für Trump“, sagt Emma Kibb, 77, hinter ihrem Tresen in „Kibb’s BBQ“. Wenn an diesem Satz, mitten in Stuttgart, etwas aufhorchen lässt, dann ist es die dezente Betonung des Wörtchens „eigentlich“.
USAUnter Trumps Stammwählern rumort es
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Iran-Krieg und steigende Benzinpreise lassen so manchen Anhänger an seinem Präsidenten zweifeln. In den Südstaaten holen viele die Trump-Fahne ein, einige üben auch offen Kritik.
Von Boris Herrmann, Clarksdale
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