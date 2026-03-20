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USAUnter Trumps Stammwählern rumort es

Lesezeit: 5 Min.

Öffentlich zur Schau gestellte Unterstützung für Donald Trump wie hier vor den Wahlen 2024 ist selbst im Heartland der USA stark zurückgegangen.
Öffentlich zur Schau gestellte Unterstützung für Donald Trump wie hier vor den Wahlen 2024 ist selbst im Heartland der USA stark zurückgegangen. Alan Lexa/AP

Iran-Krieg und steigende Benzinpreise lassen so manchen Anhänger an seinem Präsidenten zweifeln. In den Südstaaten holen viele die Trump-Fahne ein, einige üben auch offen Kritik.

Von Boris Herrmann, Clarksdale

In Stuttgart waren sie schon immer etwas konservativer. Bibel lesen, tüchtig sein, Waffen tragen und Republikaner wählen, das gehört hier zum Selbstverständnis. „Eigentlich sind hier immer alle für Trump“, sagt Emma Kibb, 77, hinter ihrem Tresen in „Kibb’s BBQ“. Wenn an diesem Satz, mitten in Stuttgart, etwas aufhorchen lässt, dann ist es die dezente Betonung des Wörtchens „eigentlich“.

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