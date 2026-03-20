In Stuttgart waren sie schon immer etwas konservativer. Bibel lesen, tüchtig sein, Waffen tragen und Republikaner wählen, das gehört hier zum Selbstverständnis. „Eigentlich sind hier immer alle für Trump“, sagt Emma Kibb, 77, hinter ihrem Tresen in „Kibb’s BBQ“. Wenn an diesem Satz, mitten in Stuttgart, etwas aufhorchen lässt, dann ist es die dezente Betonung des Wörtchens „eigentlich“.