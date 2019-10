Detailansicht öffnen Ein Präsident redet sich in Rage: Donald Trump bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Weißen Haus. (Foto: Carolyn Kaster/AP)

Der finnische Präsident Sauli Niinistö hätte sich keinen schlechteren Termin aussuchen können, um dem Weißen Haus einen Besuch abzustatten. Er traf dort auf einen über die Maßen wütenden US-Präsidenten Donald Trump, der seit Tagen in erster Linie damit beschäftigt ist, die Demokraten zu beschimpfen, weil diese ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet haben. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz wetterte Trump in durchweg unpräsidialer Sprache gegen alles und jeden, während Niinistö neben ihm stand und wirkte wie jemand, der sich sehr weit weg wünscht.

Bereits am Dienstag hatte Trump das Amtsenthebungsverfahren als "Putsch" bezeichnet. Er schrieb auf Twitter: "Mit jedem Tag, den ich mehr erfahre, komme ich zu dem Schluss, dass das, was gerade passiert, kein Amtsenthebungsverfahren ist, sondern ein PUTSCH." Er schrieb das Wort tatsächlich in Großbuchstaben. Die Demokraten wollten "die gottgegebenen Rechte der Bürger der Vereinigten Staaten" wegnehmen, führte Trump aus.

In der Pressekonferenz mit seinem finnischen Amtskollegen sagte Trump, die Demokraten seien "guilty as hell", also sowas von schuldig. Den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden nannte er "korrupt" und "weniger schlau denn je". Die größten Beleidigungen sparte er sich für Adam Schiff auf, den Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, der im Amtsenthebungsverfahren eine führende Rolle spielt. Schiff sei "Abschaum", verkündete Trump, er sei eine "zwielichtige, verlogene Person". Bei anderer Gelegenheit hatte Trump gefordert, Schiff solle festgenommen und angeklagt werden, ein durchaus bemerkenswerter Angriff eines Präsidenten auf einen Abgeordneten, der sich nichts hat zuschulden kommen lassen. Gegen Schiff solle wegen möglichen Verrats ermittelt werden, forderte Trump. Am Ende seiner Philippika stürmte Trump mit hochrotem Kopf aus dem Raum, ohne dem finnischen Präsidenten die Hand zu schütteln. Man hat Trump schon oft in Rage erlebt, aber so noch nie.

Trump bezeichnet sein Gespräch mit Selenskij erneut als "perfekt" und als "unschuldig"

Die Demokraten haben das Amtsenthebungsverfahren, das Impeachment, eingeleitet, weil Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in einem Telefongespräch Ende Juli dazu aufgefordert hatte, gegen Joe Biden zu ermitteln. Trump und sein persönlicher Anwalt Rudy Giuliani werfen Biden vor, er habe sich in seiner Zeit als Vizepräsident darum bemüht, dass der ukrainische Generalstaatsanwalt entlassen werde, um seinen Sohn Hunter Biden vor Ermittlungen zu schützen. Hunter Biden arbeitete seinerzeit für einen Gaskonzern, gegen den zwischenzeitlich ermittelt wurde. Er gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Bidens etwas Illegales getan haben.

Trump bezeichnete das Gespräch mit Selenskij erneut als "perfekt" und als "unschuldig". Die Demokraten sind jedoch der Ansicht, mit seiner Aufforderung an Selenskij, sich die Biden-Sache mal anzusehen, habe er sein Amt als Präsident missbraucht, um einen persönlichen politischen Vorteil zu erlangen. Zudem habe er damit eine ausländische Macht dazu aufgefordert, Einfluss auf die amerikanischen Wahlen zu nehmen. Diese Vorwürfe werden im Kern des Impeachment-Verfahrens stehen.

Die Demokraten wollen Vorladungen ausstellen, wenn das Weiße Haus mauert

Die Demokraten wollen, dass dieses möglichst schnell Fahrt aufnimmt, während das Weiße Haus und das Außenministerium bemüht sind, es zu verzögern. An diesem Freitag wollen die Demokraten Vorladungen ausstellen, falls das Weiße Haus sich weigert, Dokumente bezüglich des Verhältnisses von Trumps Regierung zur Ukraine herauszugeben.

"Wir spaßen hier nicht herum", sagte Adam Schiff, "wir wollen nicht, dass sich das monatelang hinzieht, was die Strategie der Regierung ist." Schiff warnte, wenn das Weiße Haus nicht kooperiere, käme das einer Behinderung der Justiz gleich, was an sich schon ein Grund für ein Amtsenthebungsverfahren sei. Trump reagierte auf diese Worte via Twitter. "Die nichtstuenden Demokraten sollten sich darauf konzentrieren, unser Land aufzubauen, nicht darauf, unser aller Zeit und Energie mit BULLSHIT zu verschwenden, was sie tun, seit ich 2016 so überwältigend gewählt wurde." Auch andere Präsidenten haben bisweilen geflucht. Trump dürfte jedoch der erste Mann an der Spitze des Staates sein, der das Wort "Bullshit" in Großbuchstaben in die Welt sendet. Seine Tweets werden übrigens von der Kongressbibliothek archiviert.