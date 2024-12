Der künftige US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Berufung gegen eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung gescheitert. Ein Bundesberufungsgericht in Manhattan bestätigte am Montag die Verurteilung zu einer Zahlung in Höhe von fünf Millionen Dollar an die ehemalige Kolumnistin des Modemagazins Elle, E. Jean Carroll, wegen Körperverletzung und Verleumdung.