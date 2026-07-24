Trump kündigt ein Atomabkommen mit Saudi-Arabien an. Abrüstungsexperte Nikolai Sokov über die Pläne des Königreichs, nukleares Wettrüsten im Nahen Osten und die Folgen für den Rest der Welt.

Die Trump-Regierung hat nach eigenen Angaben mit Saudi-Arabien ein Abkommen geschlossen, das es dem Land ermöglicht, zivile US-Nukleartechnologie zu nutzen – offenbar unter ungewöhnlich lockeren Bedingungen. Nikolai Sokov, Senior Fellow am Wiener Zentrum für Abrüstung und Non-Proliferation (VCDNP), war einst als Beamter im sowjetischen und russischen Außenministerium an Verhandlungen über Rüstungskontrollverträge beteiligt, später beriet er die US-Regierung. Gerade im historischen Vergleich hält er das neue Abkommen für besorgniserregend.