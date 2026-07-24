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Atomabkommen„So untergräbt man das internationale System zur Nichtverbreitung“

Lesezeit: 4 Min.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (li.) mit Donald Trump bei einem Besuch im Weißen Haus 2025.
Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (li.) mit Donald Trump bei einem Besuch im Weißen Haus 2025. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump kündigt ein Atomabkommen mit Saudi-Arabien an. Abrüstungsexperte Nikolai Sokov über die Pläne des Königreichs, nukleares Wettrüsten im Nahen Osten und die Folgen für den Rest der Welt.

Interview von Tobias Zick

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Die Trump-Regierung hat nach eigenen Angaben mit Saudi-Arabien ein Abkommen geschlossen, das es dem Land ermöglicht, zivile US-Nukleartechnologie zu nutzen – offenbar unter ungewöhnlich lockeren Bedingungen. Nikolai Sokov, Senior Fellow am Wiener Zentrum für Abrüstung und Non-Proliferation (VCDNP), war einst als Beamter im sowjetischen und russischen Außenministerium an Verhandlungen über Rüstungskontrollverträge beteiligt, später beriet er die US-Regierung. Gerade im historischen Vergleich hält er das neue Abkommen für besorgniserregend.

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