Zur Absicherung der Stromversorgung der USA hat die Regierung unter Präsident Donald Trump einen nationalen Notstand ausgerufen. Trump habe eine Exekutivorder unterschrieben, mit der die „Sicherheit, Integrität und Zuverlässigkeit elektrischer Betriebsmittel des Stromübertragungsnetzes“ geschützt werden solle – insbesondere vor „Beeinträchtigungen durch ausländische Akteure“, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Regierung begründete den Schritt mit einer „außergewöhnlichen Bedrohung“ durch im Ausland hergestellte Komponenten, die Zugriffe auf das Stromnetz ermöglichen und die kritische Infrastruktur lahmlegen könnten. Vermutlich dient der Schritt vor allem dazu, die Abhängigkeit von chinesischer Technik zu verringern.