USA:Geld an der Macht

Geld an der Macht

Zur Amtseinführung versammelte Trump viele der vermögendsten Menschen der Welt im Kapitol. In der neuen Regierung sind zudem zahlreiche Superreiche für Spitzenämter vorgesehen. Das ist einmalig in der Geschichte.

Von Peter Burghardt, Washington

Was waren das für arme Schlucker, damals in der ersten Ära von Donald Trump im Weißen Haus? Gut, dem Ölmagnaten Rex Tillerson, 2017 bis 2018 sein Außenminister, wurde ein Vermögen von 350 bis 500 Millionen Dollar zugeschrieben. Nicht schlecht, aber kein Vergleich zum Team des 47. US-Präsidenten. Sogar direkt am Kabinettstisch sitzen diesmal außer Trump selbst gleich mehrere Milliardäre, und die Amtseinführung war ein Festival der reichen Tech-Elite.