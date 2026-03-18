Ging von Iran eine unmittelbare Bedrohung für die USA aus? Über diese Frage wird gestritten, seit die USA gemeinsam mit Israel einen Krieg begonnen haben. Einer, der die Antwort kennen müsste, ist Joe Kent, der Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, NCTC. Seine Aufgabe ist es, Bedrohungen einzuschätzen. Doch am Dienstag gab Kent seinen Rücktritt bekannt. In seiner Mitteilung schrieb er: „Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unser Land dar, und es ist offensichtlich, dass wir diesen Krieg aufgrund des Drucks Israels und seiner einflussreichen amerikanischen Lobby begonnen haben.“